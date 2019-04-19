İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki 2 iş yeri yandı

Başakşehir’de bulunan bir sanayi sitesinde 2 iş yerinde yangın çıktı.

Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde 2 iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın, drone ile havadan görüntülendi.


Yangın, sabah 07.30 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde 3 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bir başka iş yerine sirayet etti. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken yangın ise büyüdü. Yanan iş yerinde doğalgaz borusu için kelepçe ve yedek parça üretimi yapıldığı öğrenildi. Başakşehir, Bağcılar ve Kocasinan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yanan fabrika ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, fabrikanın çatısından çıkan dumanlar, itfaiye ekiplerinin merdiven ile yangın müdahalesi görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.