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Başakşehir'de servis aracı duvara çarptı: 8 yaralı

Başakşehir’de servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak üzerinde yüksek gerilim hattının bulunduğu duvara çarptı.

Başakşehir'de servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak üzerinde yüksek gerilim hattının bulunduğu duvara çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Dereli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LAF 989 plakalı servis aracının şoförü henüz belirlenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç üzerinde yüksek gerilim hattının bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis şoförü araç içerisinde sıkışırken araçta bulunan 8 kişi de yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması başlattı. Sağlık ekipleri ise yol kenarında bekleyen yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ve sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan şoför ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

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