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Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 14 yaralı

Başakşehir Mahmutbey yolunda bir servis aracı karşı şeride geçerek bir araçla çarpıştı.

Servis aracının devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Mahmutbey yolu Sultangazi istikameti üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 LAD 742 plakalı servis aracı bir anda karşı şeride geçti. Servis aracı, o sırada karşı şeritte seyir halinde olan 34 SZ 2144 plakalı otomobile de çarparak devrildi. Kazada servis aracı içinde bulunan 14 işçi yaralandı, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı Mahmutbey yolu Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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