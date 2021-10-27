Başakşehir'de “şifa niyetine” bir gösteri

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahne alan Altan Erkekli ve Veysel Diker, “Şifa Niyetine'' adlı oyunlarıyla Başakşehirlilerden alkış aldı.

Başakşehir'de kültür sanat sezonu birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. Başakşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, usta tiyatro oyuncuları Altan Erkekli ve Veysel Diker'in birlikte sahnelediği “Şifa Niyetine” adlı gösteriyi Başakşehirlilerle buluşturdu.

Tiyatroseverler, Altan Erkekli'nin yaşanmış hikayelerini anlattığı, Veysel Diker'in babasından duyup bugün ve yarın dinleyebileceği şekilde söylediği türküleriyle keyif bir oyun izledi. “Müzikten beri; sözden öte” sloganıyla sahnelenen oyunda, günden güne dünyanın tükettiği insana şifa niyetine bir gösteri sunuldu. Seyirciler, müzikle süslenen yaşanmış hikayelerin anlatıldığı oyunda Altan Erkekli ve Veysel Diker'in muhteşem performansını ayakta alkışladı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun biletleri, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak çevrimiçi ortamda satıldı. İzleyici kapasitesinin yarı yarıya azaltıldığı salonda maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasına özen gösterildi.