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Başakşehir'de Sivasspor mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 40.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan idmana topla ısınmayla başlandı. Antrenman, paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 6 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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