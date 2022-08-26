Başakşehir'de sivrisineklere geçit yok

Belirlenen noktalara yerleştirilen sivrisinek tuzakları ile yoğunluk ve tür tayini yapılarak daha etkili mücadele yürütülmesi hedefleniyor.

Başakşehir Belediyesi, yaz aylarının belki de en rahatsız edici yanı sivrisinekler ile mücadeleyi yıl boyunca aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde dünyadaki yenilikleri de takip eden Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, patenti Avustralya'daki James Cook Üniversitesi'nde olan “sivrisinek üreme tuzakları”nı envanterine kattı.

2023'te Başakşehir genelinde kullanılacak

Başakşehir Belediyesi, saksıya benzeyen ürün ile alanda bulunan erişkin sivrisinek popülasyonunu ve tür tayinini yaparak daha az kimyasal ile yaygınlığı en aza indirmeyi hedefliyor. Kabın içine koyulan su, seker, maya gibi ürünlerle sivrisinekleri kendisine çeken tuzağın 2023 yılında ilçe genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Balkon ve bahçelerdeki su birikintileri kontrol edilmeli

Sivrisineklere karşı 2 bin 300'den fazla noktayı kayıt altına alarak ilaçlama çalışmalarını yürüten ekipler, ilçe sakinlerini uyarmayı ihmal etmedi. Balkon, bahçe ve cam önlerindeki saksı, kova, bidon gibi ürünlerdeki suyun sık sık değiştirilmesi ve kontrol edilmesinin sinivrieklere karşı mücadelede çalışmalarına yardımcı olacağının önemine dikkat çektiler.