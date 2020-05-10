Başakşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması fırsata dönüşüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamına hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Başakşehir'de fırsata çevriliyor. Hafta içinde yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle çalışılması güç güzergahlarda oluşan bozulmalar düzeltiliyor, yol ve caddelerin bakım, onarım ve asfalt serim işlemleri tamamlanıyor. Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmak için ilçe genelindeki kritik noktaları seçti. Kısıtlama bittiğinde trafiğin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara hız verildi. Normal şartlarda iki haftalık zaman diliminde tamamlanan çalışmalar, sokağa çıkma kısıtlaması sürecine sığdırıldı.

Korona virüs önlemleri ihmal edilmiyor

Çalışmalar kapsamında ilçenin en sık kullanılan caddelerinden Toros Caddesi'nde bulunan çukur, soyulma gibi olumsuzluklar giderildi. Bölgede asfalt serimi yapan ekipler, korona virüse karşı da gerekli önlemleri aldı. Çalışanlar, maske ve eldiven gibi donanımları kullanmanın yanı sıra sosyal mesafe kurallarına da uydu.

“Normalde 10 gün sürecek çalışmalar 1-2 günde bitiyor”

Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden inşaat mühendisi Burak İnan, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri değerlendirerek önemli güzergahlardaki yol bakım ve onarımları tamamlıyoruz. Normal şartlarda 1 hafta, 10 gün sürebilecek çalışmalar, trafiğin olmaması sebebiyle 1-2 günde bitiyor. Yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.