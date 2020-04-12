Başakşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

Başakşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiliyor. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktı. Bu zorlu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına ise Başakşehir Belediyesi yetişti.

Besleme noktalarına kilolarca mama ve su bırakıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin hemen ardından belediye ekiplerinden sokaktaki hayvanların aç kalmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Bu kapsamda, başta ilçe genelindeki besleme odak noktaları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara kilolarca mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

“Bol bol sevdik, içiniz rahat olsun”

Başakşehir Belediyesi, yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarında, “Sevimli dostlarımızı unutmadık. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle aç kalma riski yaşayan sokak hayvanlarını ihmal etmiyoruz. Hepsine mama ve sularını dağıttık, bol bol sevdik, içiniz rahat olsun” mesajıyla paylaştı.