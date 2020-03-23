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Başakşehir'de sokak hayvanları yalnız değil

Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkânları azalan sokak hayvanlarının imdadına Başakşehir Belediyesi yetişti.


Belediye ekipleri, ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakarak sevimli dostların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor. Başakşehir'de belediyenin veterinerlik biriminde görevli ekipler park, bahçe ve boş arazilere yerleştirilen beslenme ünitelerine kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile su bırakıyor. Duyarlı vatandaşlar da zaman zaman belediyenin beslenme ünitelerine hayvanlar için yiyecek koyuyor. Kendilerine yiyecek bırakan ekiplerle sokak köpeklerinin yaşadığı sıcak ilişki dikkat çekiyor.


“Can taşıyan her varlık bizim için değerli”


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkânları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ilçe genelindeki 30 besleme odağına düzenli olarak mama ve su bıraktıklarını belirterek, “Can taşıyan her varlık bizim için değerlidir” diye konuştu.

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