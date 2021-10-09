Başakşehir'de spor bilim kurulu ile SARGEM kuruldu

Spor Bilim Kurulu'nda sportif faaliyetlerin akademik zeminde değerlendirilmesi, SARGEM'de ise gençlere yönelik sportif faaliyetlerin teknolojiyle bütünleştirilmesi hedefleniyor.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehirli gençlerin hayallerine giden yolda tüm imkanlarını seferber ediyor. Başakşehirli gençlerin sporu daha sistemli ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için Spor Bilim Kurulu ile Sportif Araştırma ve Geliştirme Merkezi (SARGEM) kuruldu.

20 akademisyen yer alıyor

Hayata geçirilen Spor Bilim Kurulu ile bilim, teknoloji, gençlik ve spor projelerinin tanıtılması, projelerin akademik bir zeminde birleştirilmesi ve akademik camiaya daha fazla duyurulması hedefleniyor. Kurulda İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'nin aralarında bulunduğu 10 farklı üniversiteden 20 akademisyen yer alıyor.

Sporun AR-GE merkezi: SARGEM

Sportif Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (SARGEM) ise Başakşehirli gençlerin sportif faaliyetlerini artıracak yeni fikirler üretilecek. Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak hizmet verecek olan SARGEM'de, gençlere yönelik sportif faaliyetler daha sistemli planlanacak ve gelişen teknolojiyle bütünleştirilecek.