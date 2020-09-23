Başakşehir'de spor eğitimine destek

Başakşehir'de bir ilk olan ve bu yıl eğitime başlanacak Aliya İzzet Begoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü'nün yetenek sınavları, Başahşehir Belediyesi tarafından kurulan özel parkurda yapılıyor. Parkurda öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeleri de yapılıyor.

Başakşehir Belediyesi, Türk sporunu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Aliya İzzet Begoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu yıl açılacak olan spor bölümü için seçmeler başladı. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak spor bölümü, aynı zamanda Başakşehir'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Aliya İzzet Begoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda yapılan özel yetenek sınavı, Başakşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel parkurda gerçekleştiriliyor. Ekipler, aynı zamanda spor bölümüne girebilmek için en iyi performanslarını ortaya koyan öğrencilerin ölçme ve değerlendirme sürecini takip ediyor.

Başlangıç ve bitiş noktalarında bulunan fotoselli cihazlar ile öğrencilerin antropometrik ölçümleri yapılıyor. Beş aşamalı değerlendirmenin yapıldığı yetenek sınavında adaylar, temel motorik özelliklerin ölçüldüğü koordinasyon parkuru, 20 metre hız testi, kuvvet ve patlayıcı gücün ölçüldüğü durarak uzun atlama, ritim testi ve sporcu öz geçmişi değerlendirmesi gibi aşamalardan geçiyor. 21 Eylül Pazartesi başlayan yetenek sınavları, 25 Eylül Cuma günü sona erecek.