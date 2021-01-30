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Başakşehir'de takımın başında Nedim Yiğit var

Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir’de, Hatayspor maçında takımın başında Akademi Direktörü Nedim Yiğit çıktı.

Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de, Hatayspor maçında takımın başında Akademi Direktörü Nedim Yiğit çıktı.


Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, A.Hatayaspor'u ağırlıyor. Dün tecrübeli teknik adam Okan Buruk ile yollarını ayıran turuncu-lacivertlilerde, bu müsabakada takımın başında Akademi Direktörü Nedim Yiğit yer aldı. Yiğit'e, Yardımcı Antrenör Ekrem Dağ kulübede eşlik etti.


Ayrıca Başakşehir, Hatayspor karşılaşmasının ilk düdüğünün çaldığı esnada Teknik Direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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