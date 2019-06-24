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Başakşehir'de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı

Altınşehir’de göl kenarında sazlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Altınşehir'de göl kenarında sazlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Göl kenarında bulunan ve geniş bir alanda etkili olan yangın alanına araçlar giremeyince ekipler yaya olarak müdahale etmek zorunda kaldı.


Başakşehir Altınşehir'te TEM otoyolu kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangın yerine araç ile ulaşamayınca zor anlar yaşadı. Çok geniş alanda etkili olan yangın alanına yaya olarak müdahale eden ekipler yangının daha fazla yayılmaması için önlem aldı. Yaşanan yangının boyutu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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