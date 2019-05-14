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Başakşehir'de toprağın kaymaya anı kameralara yansıdı

Başakşehir’de bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvar çöktükten hemen sonra toprağın kaymaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı.


Başakşehir Kayabaşı Mahallesindeki Bahçeşehir sitesinin istinat duvarı saat 17.45 sıralarında çöktü. Göçük altında kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarılırdı. Ekipler başka bir kişinin daha göçük altında kalmış olma ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına devam ediyor.


Öte yandan, duvar çöktükten hemen sonra toprağın kaymaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde. Duvar çöktükten sonra devam eden toprak kayması saniye saniye yer aldı.

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