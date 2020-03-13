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Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 26.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dün akşamki Kopenhag mücadelesinde forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Trabzon'a hareket edecek.

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