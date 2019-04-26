Başakşehir'de Trafik Eğitim Merkezi hizmete açıldı

Başakşehir Belediyesi tarafından Kayaşehir Kütür ve Yaşam Parkı'nda yapılan Trafik Eğitim Merkezi hizmete açıldı. 5 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezde, çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine yönelik eğitimler veriliyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda bulunan Trafik Eğitim Merkezi hizmete girdi. 5 bin metrekare alan üzerine kurulan merkez, kapılarını Necdet Kılıçlar Bilgievi tiyatro bölümü öğrencilerine verilen trafik eğitimiyle açtı.

Çocuklar trafik kurallarını öğreniyor

Trafik ışıkları ve trafik levhalarının yanı sıra yaya yolu, çift şeritli yol ve 30 kişilik derslik bulunan Trafik Eğitim Merkezi'nde, trafikte yapılması gerekenlerin anlatıldığı ve çocukların trafik kuralları konusuna bilinçlendirildiği eğitimler ilkokul 4‘üncü sınıflarda okutulan “Trafik Güvenliği” dersinin saha uygulaması niteliğinde gerçekleştiriliyor.

12 eğitim aracı çocukların hizmetinde

Trafik Eğitmeni Tahir Öztürk, ilk trafik eğitimlerini Necdet Kılıçlar Bilgievi tiyatro bölümü öğrencilerine verdiklerini belirterek, “Toplam 12 eğitim aracımızla ilçemizde yaşayan tüm çocuklara trafik eğitimi ve güvenliği dersleri vermeye başladık. Okul idarecileri Kayaşehir Kütür ve Yaşam Parkı'na başvurarak öğrencilerin bu eğitimlerden yararlanmasını talep edebilir. Herkesi bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Deprem ve afet eğitimleri de hız kesmiyor

Kayaşehir Kütür ve Yaşam Parkı Sorumlu Müdürü Mustafa Korkut da, parktaki trafik eğitimlerine ilginin çok olduğunu dile getirerek şunları kaydetti, “Kayaşehir Kütür ve Yaşam Parkı, açılışından bugüne kadar başta Kayaşehirlilere olmak üzere tüm Başakşehir'e çeşitli konularda hizmet veriyor. Bu hizmetlerimize trafik güvenliği ve eğitimiyle yeni bir boyut kazandırdık. Diğer yandan geçtiğimiz ay açılışı yapılan Deprem Simülasyon Merkezi'miz de yoğun ilgi görüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizi afet ve depremlere karşı hazırlıyoruz. Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile başladığımız deprem ve afet eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.