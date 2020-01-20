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Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Tunay Torun’un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.


Başakşehir, kadrosunda düşünmediği Tunay Torun ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


2017-2018 sezonunda İstanbul ekibine transfer olan Tunay, Başakşehir formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, 1 asist yaptı.

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