Başakşehir'de ulaşım yeni yollarla rahatlıyor

Başakşehir Belediyesi, Şahintepe Mahallesi'ndeki Hal Yolu'nun yapım çalışmaları tamamladı. Hizmete açılan yeni yol sayesinde Toptancılar Hali, Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi ile Bahçeşehir başta olmak üzere birçok noktaya ulaşım çok daha rahat hale geldi.

Başakşehir Belediyesi, hızlı ve güvenli ulaşım için çalışmalarına devam ediyor, yeni yol güzergahlarını ilçeye kazandırıyor. Şahintepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Toptancılar Hali'ne ulaşımı kolaylaştıracak ve birçok noktaya dakikalar içerisinde rahat ulaşım imkânı sağlayacak Hal Yolu hizmete açıldı.

Yolculuk süresi kısaldı, ulaşım kolaylaştı

Hal Yolu ile birlikte Başakşehirliler, Gökdemir Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne bağlanarak Bahçeşehir'e çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Başakşehir Belediyesi tarafından ekim ayında hizmete açılan Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne olan ulaşım da kolaylaşacak.

Bisiklet yolu da yapıldı

Bin 800 metre uzunluğundaki Hal Yolu'nda, çevre dostu bisiklet yolu da yapıldı. Güzergâh üzerinde pedallarını sağlıklı bir yaşam için çevirme fırsatı yakalayacak Başakşehirliler, sporun ve mutluluğun keyfini de sürecek.