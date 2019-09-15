İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de uyuşturucu komasına giren kişi hayatını kaybetti

Başakşehir’de kırsal alanda uyuşturucu kullanan bir kişi komaya girerek hayatını kaybetti.

Başakşehir'de kırsal alanda uyuşturucu kullanan bir kişi komaya girerek hayatını kaybetti.


Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde kırsal bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal alanda tek başına uyuşturucu kullanan Ramazan A. isimli vatandaş komaya girdi. Uyuşturucu komasında hayatını kaybeden Ramazan A.'nın cesedini çevreden geçen vatandaşlar fark edince, olayı polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay çevresine şerit çekerken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrol sonrası Ramazan A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ramazan A.'nın yakınları da olay yerine geldi. Cesedin başında uzun süre bekleyen bazı aile üyeleri, polise bilgi verdi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.