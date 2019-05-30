Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, zanlıların 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik ilçe çapında 12-27 Mayıs tarihleri arasında 30 ayrı operasyon düzenledi. Ağırlıklı olarak kenar mahallelerdeki terk edilmiş gecekondu ve metruk binalara baskın düzenleyen polis, yapılan bu aramalarda satışa hazır 7 kilo 180 gram afyon sakızı, 854 gram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap, 14 gram bonzai, 3 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, yarım kilo Hint keneviri tohumu, 10 gram öğütülmemiş Hint keneviri yaprağı, 5 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 TL para ele geçirdi. Düzenlenen 30 farklı operasyonda aralarında kadınların da olduğu 60 kişi ise gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 56 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.