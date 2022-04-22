Başakşehir'de virajı alamayan otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Başakşehir’de viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.
Başakşehir'de viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. 34 PHC 86 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ü., viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ü. ve arkadaşı Muhammed H. Yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında polis ekipleri kazanın bulunduğu noktada çalışma yaptı.