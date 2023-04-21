Başakşehir'de virajı alamayan sürücü çayırlık alana çıktı

Başakşehir'de iddiaya göre virajı alamayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki çayırlık alana çıkarken sürücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 34 JIL 43 plakalı Fiat Albea model otomobilin şoförünün iddiaya göre virajı alamamasıyla araç, yol kenarındaki çayırlık alana çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yaralanan sürücü araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, Başakşehir Şehir Hastanesi Kayabaşı sapağı kaza nedeniyle bir müddet trafiğe kapatıldı.