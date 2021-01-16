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Başakşehir'de Visca kadroda yok

Medipol Başakeşhir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, sakatlığı sebebiyle DG Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Medipol Başakeşhir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, sakatlığı sebebiyle DG Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.


Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadelede turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Visca, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Edin Visca'nın son maçtan sonra ağrıları olduğunu ve kendisini riske atmak istemediklerini söyledi.


Turuncu-lacivertli takım, Sivasspor maçına şu 11'le çıktı:



"Volkan Babacan - Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali - İrfan Can, Mahmut, Deniz, Aleksic, Demba Ba - Crivelli"

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