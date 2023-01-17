İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar

Başakşehir’de bir grup çakarlı araç ile trafikte makas atıp, drift yaptı.

Başakşehir'de bir grup çakarlı araç ile trafikte makas atıp, drift yaptı. Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler o anları sosyal medyadan paylaştı.


Başakşehir'de bir grup çakarlı olan yabancı plakalı araç ile trafikte adeta terör estirdi. Dirift atıp makas atan grup, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atılar. Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler o anları sosyal medyadan paylaştı. Şahısların kim olduğu henüz bilinmezken, video, sosyal medyada çok konuşulanlar arasında oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.