Başakşehir'de yan yol için geri sayım başladı

Fenertepe ve Kayaşehir arasında yapılan Askeri yan yol ile mesafeler kısalacak, TEM Yan Yol ve Eski Edirne Asfaltı arasındaki ulaşım kesintisiz hale gelecek.

Başakşehir'de trafiği rahatlatacak bir bağlantı yolu için daha geri sayım başladı. Fenertepe ve Kayaşehir arasında yapılmaya başlanan ve kısa süre içerisinde sona gelinen Askeri yan yol, Başakşehir'deki birçok noktaya ulaşımı rahatlatacak. 450 metre uzunluğunda tünel geçişi de bulunan yeni yol, Başakşehirli sürücülere TEM Yan Yol ve Eski Edirne Asfaltı'na kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Ulaşım pratik hale gelecek

Ordu Caddesi ve Reşat Nuri Güntekin Caddesi arasında ekspres bağlantı görevini üstlenecek yol, iki şerit gidiş ve iki şerit geliş olmak üzere toplam 4 şerit olacak. Askeri yan yol, Başakşehir'de birçok yolculuğu pratik hale getirecek.

Yolculuk süreleri kısalacak

2 bin 500 metre uzunluğa ve 19 metre genişliğe sahip olan yol, Başak Mahallesi 4. Etap güzergâhındaki trafiği de rahatlatacak. Bu sayede Başakşehirliler, ara yolları kullanmak zorunda kalmadan, daha kısa sürede ana ulaşım akslarına bağlanabilecek. Yolculuk sürelerini kısaltan yeni yol, Fenertepe ve Kayaşehir'de oturan Başakşehirlilerin hayatlarını kolaylaştıracak.