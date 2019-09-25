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Başakşehir'de yemek artıkları gübreye dönüşüyor

Başakişehir Belediyesi’nin, “Sıfır Atık, Güzel Gelecek” projesi kapsamında yemek artıklarının komposta dönüştürülmesiyle elde edilen organik gübre, hem ilçe genelindeki parklardaki bitkiler için hem de organik tarımda kullanılıyor.

Başakişehir Belediyesi'nin, “Sıfır Atık, Güzel Gelecek” projesi kapsamında yemek artıklarının komposta dönüştürülmesiyle elde edilen organik gübre, hem ilçe genelindeki parklardaki bitkiler için hem de organik tarımda kullanılıyor.


Başakşehir Belediyesi, “Sıfır Atık, Güzel Gelecek” projesi kapsamında yemek artıklarının çöp olmasını önleyerek organik gübreye dönüştürüyor. Belediyenin yemekhanesinde biriken günlük yemek artıkları ve ilçe genelindeki pazar alanlarından toplanan organik atıklar, düzenli olarak Geri Dönüşüm Tesisi'ne getiriliyor. Sebze, meyve, selüloz gibi organik evsel atıklar, özellikle içeriğindeki geri dönüşebilir atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.



Organik sebze üretiminde kullanılıyor


Elde edilen organik içerik, fermantasyon işlemine tabi tutularak hem belediye bünyesinde biber, domates, patlıcan gibi organik sebzelerin üretildiği bahçeler de hem de Başakşehir'in yeşil dokusunun canlandırılması ve korunması için ilçe genelindeki parklar da iyileştirici organik gübre olarak kullanılıyor.



“Bütün belediyeler örnek almalı”


Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Muhittin Gülkan, kompost üretim cihazının kullanımının oldukça kolay olduğunu belirterek, “Organik atıklar cihazdan geçirilip bekleme süresi tamamlandıktan sonra çok kısa sürede kompost gübre elde ediyoruz. Organik tarıma ve çevreye yüzde 100 katkısı olan bu gibi çevreci uygulamaları bütün belediyelerin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.


Yüksek kalitede organik gübre üretimi de yapılıyor


Başakşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde, kompost gübre üretiminin yanı sıra özel olarak yetiştirilen ve organik atıkla beslenen solucanlar ile yüksek kalitede organik gübre üretimi de yapılıyor. Üretilen gübre, yine parklardaki bitkiler için ve organik tarım yapılan bahçelerde kullanılıyor.

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