Başakşehir'de yeni kültür sanat sezonu başlıyor

Kültür ve sanatın şehri Başakşehir'de yeni sezon başlıyor. Cumhuriyetin 100. yılının da kutlanacağı yeni kültür ve sanat sezonunda sanatsaverleri yıl boyunca konserlerden tiyatrolara, geleneksel sanatlardan sergi ve söyleşilere kadar birçok etkinlik bekliyor.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinleri için dolu dolu yeni bir kültür sanat sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Her anı sanat dolu yeni sezonda birbirinden keyifli ve eğlenceli içerikler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İlçedeki kültür sanat merkezlerinde her hafta yetişkin ve çocuk oyunları sahnelenecek. Tiyatro kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sahnenin tozunu yutmak isteyen, tiyatroya hevesli yetişkinlere ise özel tiyatro eğitimleri verilecek.

Sezon boyunca müzikseverler, sevilen sanatçıların konserleriyle keyifli saatler geçirecek. Daha çok müzik için okul koroları, müzik yarışmaları, Müzik Akademisi ve Akademi Akustik de Başakşehirli sanatseverlerle buluşturulacak.

Sanat maneviyatla harmanlanacak

Başakşehir Millet Kıraathanesi başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında düzenlenecek sergilerle birbirinden kıymetli eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanat sergileri ve atölyeler ile sanatın ruhu, Başakşehir'in sokaklarına kadar taşınacak. Başakşehir Kadın Aktivite Merkezinde (BAKMER) düzenlenecek kurslarla da Başakşehirli kadınların hayatına değer katılacak.