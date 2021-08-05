İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey idmana katılmadı.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanın ardından yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında saat 19.00'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.