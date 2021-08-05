Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanın ardından yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında saat 19.00'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.