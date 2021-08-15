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Başakşehir'de yeni transfer Lima 11'de

Medipol Başakşehir’in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Lucas Lima, turuncu-lacivertliler adına sezonun ilk maçı olan Alanyaspor müsabakasına 11’de başladı.

Medipol Başakşehir'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Lucas Lima, turuncu-lacivertliler adına sezonun ilk maçı olan Alanyaspor müsabakasına 11'de başladı.


Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman, Akdeniz temsilcisi karşısında yeni transfer Lucas Lima'ya da şans verdi. Tecrübeli sol bek, haziran ayında takıma katılmıştı.


Aykut Kocaman, Alanyaspor maçına şu 11'le çıktı:


“Volkan - Ömer Ali, Ravil, Duarte, Lima - Tolga, Ndayishimiye, Aleksic, Berkay, Visca - Gulbrandsen”

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