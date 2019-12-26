Başakşehir'de yenilikçi fikirler ödüllendirildi

Bu yıl altıncısı düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Finalistlere ödüllerini veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bir yandan yerli otomobil bir yandan yerli sanayi bir yandan yerli teknolojiye kafa yormamız lazım çünkü bizim güçlü olmaya ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye'nin ilk yaşam laboratuvarı Başakşehir Living Lab tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen İnovasyon Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Başakşehir Emin Saraç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Gazeteci Cem Seymen sunuculuğunda başlayan program, Başakşehir Living Lab İnovasyon Merkezi'nin tanıtım videosu ile devam etti. Programdaki dronelu dans gösterisi ile öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Öte yandan etkinlikte öğrencilerin koltuk numaraları ile çekiliş yapılıp 3 kişiye dil kursu hediye edildi. 4 farklı kategoride 553 yenilikçi projenin başvurduğu yarışmada, 25 proje finale kaldı.

Ortaokul, lise, üniversite ve öğretmen kategorisindeki dereceye girenlere para ödülü verildi. Ortaokul kategorisinde birinci olan “Güvenli Viraj Sistemi” projesi ile Kerem Cilasun - Ege Turgut Ertaş, Şehnaz Abdülmecid 3 bin TL, lise kategorisinde birinci olan Düşük Enerjli RF (Wi-Fi) Kaynaklardan Şarj Olan Deneysel Batarya” projesi ile Metin Barokas -Loni Aslan Beharti 4 bin TL, üniversite kategorisinde birinci olan “Elektrik Taşıtlara Yönelik Yenilikçi Fren Sistemi” projesi ile Abdullah Tunç Büyüksan Oğuzhan Erdoğan, Hasan Kodal, Üveys Siyami Kılıç 6 bin TL, öğretmen kategorisinde birinci olan “Kurbağa Deri Salgısının Arıcılık Sektöründe Kullanılması” projesi ile Hasan Avcı 6 bin TL ödülün sahibi oldu.

“40 şehirden 553 proje katılım sağladı”

Teknoloji yarışmalarının ülke için önemli olduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İnovasyon yarışmamızın bu sene 6'ncısını yapıyoruz. İnovasyon yarışmasını belki sessiz sedasız yapıyoruz; ama ben gerçekten gücüne çok inanıyorum. Bizim ülke için gençler için hayallerimiz var. O yüzden bu yarışmalar bizim için çok önemli Living Lab binası ile teknoloji yatırımı yapan Başakşehir Belediyesi artık teknolojiyi markalaştırmak için bu tür yarışmalarla başka bir seviyede yer almış oluyor. Yarışma için yaklaşık 40 şehirden gençler geldi. 553 proje katılım sağladı. Bunlar içerisinden seçilecek olan yarışmacılar ödül alacaklar. Living Lab onlar adına proje takibi yapacak. Projelerini geliştirip marka oluşturmak için yatırımcı, mekân ve lojistik hizmetleri ile onlara destek vereceğiz. Ne kadar çok gencimizi buluşturabilirsek ne kadar çok gencimizin fikrini markalaştırabilirsek ülkemiz adına çok büyük şeyler başarmış olacağız. Topyekûn buna kafa yormamız lazım bir yandan yerli otomobil bir yandan yerli sanayi bir yandan yerli teknolojiye çünkü bizim güçlü olmaya ihtiyacımız var. Güçlü olmak içinde teknoloji üretimine ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

“Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyız”

Living Lab İnovasyon yarışmasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Akif İnan Anadolu İmamhatip Lisesi öğrencisi Celal Dönmez, “Şuan Living Lab İnovasyon ödül töreninde sergimizi yapıyoruz. Yoğun ilgi var. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Robotumuzu 1 aylık süreçte tamamladık. 2019 teması uzay ile alakalıydı. Ona göre top atma, disk takma ve tırmanma gibi görevleri vardı robotumuz 3'ünüde yapıyor. Takımımız çok yeni o yüzden bizim sponsorlara bize yardımcı olacak yatırımcılara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerim köy okulundan geldi; bir fikrin insanları nereye taşıyabileceğini gördüler”

Yarışma için Başakşehir Belediyesi tarafından Ardahan'dan özel davetle öğrencileri ve projeleri ile birlikte gelen Lehimli Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Mehmet Şardağ Evren Okçu, “Yarışmayı internetten gördük. Bütün ortaokul ve devlet okullarına gelen bir yazı ile haberdar olduk. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bize yardımcı oldu bizim İstanbul'a sponsorlarla gelişimizi karşıladılar. Öğrencilerim köy okulundan geldi bir fikrin insanları nereye taşıyabileceğini gördüler. Bu vesile ile İstanbul'u görme fırsatı buldular. Sergideki diğer projeleri de görecekler. Öğrencilerim adına çok sevinçliyim” diye konuştu.

“Amacımız kullanıcının bilgisayar ekranına yakından bakmasını engelleyecek bir cihaz tasarlamaktı”

Ardahan'dan bilgisayar ekranlarına yakından bakılmasını önlemek için tasarladıkları projeyi anlatmak için gelen Evren Dönmez, “Bilişim dersimizde göz ve kaslarımızı korumak için bilgisayar ekranına farkına varmadan yakından bakıyoruz. Bunu engellemek için bir cihaz tasarlamaya karar verdik. Projemizin amacı kullanıcının bilgisayar ekranına yakından bakmasını engelleyecek bir cihaz tasarlamaktı” dedi.