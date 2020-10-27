Başakşehir'de yenilikçi projeler 11. kez yarıştı

Girişimci Günü'nde, 85 proje arasından finale kalan 22 projenin sunumu yapıldı. Günün kazananı, hamilinden.com adlı proje oldu. Korona virüs nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Girişimci günleri ve inovasyon yarışmaları ile genç beyinlere ve yenilikçi fikirlere destek oluyoruz” dedi.

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, bilişim teknolojileri, tasarım tabanlı inovasyon, girişimciliğini yayma ve yeni iş oluşumlarına ortam sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda hayatı kolaylaştıran birbirinden yenilikçi projelerinin yarıştığı Başakşehir Living Lab Girişimci Günü'nün 11'incisi düzenlendi. Genç girişimciler, projelerinin sunumunu Kovid-19 salgını nedeniyle “çevrimiçi” ortamda düzenlenen toplantıda yaptı.

Başakşehir Living Lab'a 425 proje başvurdu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, 22 projenin sunumunun yapıldığı, “çevrimiçi” ortamda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak girişimciliğin ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Girişimcilerin ortaya koyduğu yeni ürün ve hizmetler sayesinde hayatın kolaylaştığını dile getiren Başkan Kartoğlu, “Girişimcilik aynı zamanda ekonomik kalkınma üzerinde sürekli büyüyen bir etkiye sahip. Başakşehir, inovasyon ve teknolojinin başkenti olma yolunda hızla ilerliyor. Girişimcilik ve inovasyon çalışmalarımızı Başakşehir Living Lab bünyesinde yürütüyoruz. Girişimcilik günleri ve inovasyon yarışmaları ile genç beyinlere ve yenilikçi fikirlere destek oluyoruz. Bugüne kadar girişimcilik günlerine 425 proje başvuruda bulundu. Korona virüs salgınına rağmen 11. Girişimci Günü'ne 85 projenin başvurusu yapıldı. Bugün 22 projenin sunumu gerçekleştirildi” diye konuştu.

“Bu projelerle hayat daha da kolay”

Kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki hedefleri olduğunu aktaran Başkan Kartoğlu, “İlk hedefimiz, katma değeri yüksek yeni ürünler ortaya çıkmasını sağlamak. Ve bugüne kadar 20'den fazla proje, ticari ürün haline geldi. Bu sayının her geçen gün artacağına inanıyorum. Uzun vadeli hedefimiz ise, akıllı şehircilik ile çalışmalarımızı taçlandırmak. Bu hedef doğrultusunda önemli projeleri hayata geçirdik. Uluslararası İdealkent Ödülü aldığımız Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi, çevre bilincine büyük katkı sağlayan Atık Nakit Uygulaması, şehrin anahtarı olarak tanımladığımız Başakşehirli mobil uygulaması... Bu projelerle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve Başakşehir'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeye çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Fikirler yatırıma dönüşüyor

“Girişimci arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” diyen Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu fırsatlar ülkemiz için kullanılıyor aynı zamanda belediyemiz de kullanıyor. Sizler gibi girişimci arkadaşlarımızın ürettiği birçok fikri ilçemizde yatırıma dönüştürdük. Genç girişimci kardeşlerimize bu imkanları sunuyoruz. Burada yapılacak olan fikirlerinin gelişimini, bizim desteğimizle yatırıma dönüştürülebilir hale getirebilirler”

Birincilik ödülü hamilinden.com'un

Yılda iki kez düzenlenen etkinliğin 11'incisinde başvuruda bulunan 85 projeden 22'i yarıştı. Onur Güzey'in hamilinden.com isimli projesi birinci oldu. Proje, işletmelerin ve kişilerin finansman çözümlerine yardımcı olan, finansman teklif süreçlerini hızlandıran, işletmelerin zaman kaybetmemek için doğru finans kurumu ile eşleşmesini sağlayan, temel işlevleri ücretsiz hizmet vermeyi ilke edinmiş Türkiye'nin yasal mevzuatlara uygun en geniş kapsamlı finansman portalı olarak hizmet veriyor. Mehmet Sadettin Akalın'ın THECLICO isimli projesi ise ikinci olurken, Osman Özcan'ın finansal piyasalar için yapay zeka tabanlı algoritmik işlem yazılımı AI-ALGO da üçüncülüğe hak kazandı. Kaan Nalbant'ın Online Sağlıkçım, Osman Cingitaş'ın da uzaktan kontrol ile tedavi hareketlerini ve diğer bakım hizmetlerini yapabilen medikal sistem projesi özel ödüle layık görüldü. Ayrıca dereceye giren girişimcilere, aynı zamanda bir kuluçka merkezi olan Başakşehir Living Lab'de projelerini tamamlamak için tüm olanaklar sağlanıyor.