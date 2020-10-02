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Başakşehir'de yeşil alanlara sonbahar bakımı

Başakşehir’de, millet bahçeleri ile park ve bahçelerde sonbahar bakımları yapılmaya başlandı.

Başakşehir'de, millet bahçeleri ile park ve bahçelerde sonbahar bakımları yapılmaya başlandı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı boyunca sürecek çalışmalarla yeşil alanları kışa hazırlayacak.


Kişi başına 21 metrekare yeşil alan düştüğü belirtilen Başakşehir'de, ekim ayıyla birlikte yeşil alanlarda sonbahar bakımları yapılıyor. İlçe genelindeki 4 millet bahçesi, Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet ile park ve bahçelerde yürütülen çalışmalara hız verildi.


Yeşil alanlar kışa hazırlanıyor


Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanlarda bir taraftan dökülen yaprakları toplarken diğer taraftan da çimleri havalandırdıkları çim alanlara kış gübresi atıyor.


Bu çalışmaların yanı sıra mevsimlik çiçekler temizlenip yeniden ekiliyor, yeni ekilecek çiçeklerin yerleri hazırlanıyor. Toprak alanlarda ise belleme, çapa fidan çukuru açılması, saksılı tüplü fidanların dikimi ve yeterli yağış olmadığı için sulama işlemleri yapılıyor.

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