Başakşehir'de Zafer Bayramı coşkusu

Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 98'inci yılı törenle kutlandı. Bahçeşehir'deki törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Mücadelenin son ve en önemli adımlarından biri olan Büyük Taarruz Zaferi'nin kutlamaları Bahçeşehir Tören alanında gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk koyma törenine; Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,Garnizon Komutanlığı adına Deniz Albay Ebru İlgü, İlçe Emniyet Müdürü Necati Altuğ Şahin, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk koyma seremonisinin ardından şehitlerimiz İçin saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program sonlandı. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştı.