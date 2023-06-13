İhlas Haber Ajansı

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Başakşehir'deki iş hanın son durumu havadan görüntülendi

Başakşehir’de, bulunan 6 katlı bir iş hanında çıkan yangını soğutma çalışmaları ara ara devam ederken.

Başakşehir'de, bulunan 6 katlı bir iş hanında çıkan yangını soğutma çalışmaları ara ara devam ederken. İş hanın son durumunu drone ile havadan görüntülendi.


Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde 6 katlı bir iş hanında 10 Haziran Cumartesi saat 16.30'da yangın çıkmıştı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler diğer katlara sıçramıştı. 3'üncü gününde kontrol alına alınan yangın da soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün çekilen drone görüntüsü ile binanın son hali gözler önüne serildi.

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