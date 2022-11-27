Başakşehir'deki iş yerinde yangın paniği

Başakşehir'de gıda üzerine üretim yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Başakşehir İkitelli Keresteciler Sitesi'nde gıda üzerine üretim yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen yanında bulunan depoya da sıçradı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı görülmezken iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangını gören Yasin Üçlü, “Bir koku gelince dışarı çıkıp dumanların yükseldiğini gördük. İtfaiye gelince kapıyı kırıp içeri girdi. Sonra alevler çıktı. Yangının elektrik panosundan çıktığından şüpheleniyoruz ama tam belli değil” dedi.