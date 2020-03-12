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Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda sahasında Kopenhag 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa’daki 29.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Kopenhag 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa'daki 29. maçında 8. galibiyetini elde etmiş oldu.


Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki 29. maçında 8. galibiyetini aldı.


Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa sahnesinde bugüne kadar yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Bu maçlarda 31 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.

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