Başakşehir'den Çamlıca'ya kültür gezisi

Başakşehir Belediyesinin başlattığı kültür gezileri ile ilçe sakinleri cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ni ziyaret etti. Kız Kulesi ve Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni de kapsayan kültür gezisinde Başakşehirlilere profesyonel rehberler eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerine yönelik kültür gezilerine bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve Kız Kulesi'ni kapsayan etkinliğin ilk konukları Oyakkent Sitesi sakinleri oldu. Geziye Salacak sahilinden başlayan 45 kişilik grup, Kız Kulesi ve Boğaz'ın eşsiz manzarasına hayran kaldı. Bir sonraki duraklarında Küçük Çamlıca'daki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin türbesini ziyaret eden Başakşehirliler, burada dua etmeyi ihmal etmediler. İstanbul'un simgelerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde kısa bir mola vererek çay ve simit keyfi yapan Başakşehirliler, gezinin son durağında 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük camisini ziyaret ettiler. Gezi programı boyunca kendilerine eşlik eden profesyonel rehberden Çamlıca Camii hakkında bilgi alan Başakşehirliler, hep birlikte öğle namazını kıldılar. Geziye katılan Oyakkent Sitesi sakinlerinden 86 yaşındaki Mehmet Sadi Ekiz, “Mükemmel bir gün oldu, komşularımızla, dostlarımızla birlikte vakit geçirdik. Güzel yerleri gördük, hoşumuza gitti. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Başakşehir Belediyesinin daha önce düzenlediği Boğaz gezisine de katıldığını belirten Ayten Aba ise, “Bugün de gittiğimiz yerler çok güzeldi. Komşularımızla güzel bir gün geçirdik. Bu tür gezilerin devamını istiyoruz. Belediyemize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.