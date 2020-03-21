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Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncularınızın ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını, tarama sonuçlarının da iyi sonuçlanmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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