Başakşehir'den kadroya 6 takviye

Turuncu-lacivertliler, ayrıca geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak bulunan Deniz Türüç'ün de bonservisini aldı.

Türkiye'de 2021-2022 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. M.Başakşehir de hem lig hem Türkiye Kupası'nde yoluna en iyi şekilde devam edebilmek için kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

5 yeni futbolcu

Turuncu-lacivertliler, 17 Haziran 2021'de başlayan transfer dönemi boyunca 5 yeni ismi renklerine bağladı. İstanbul temsilcisi, Galatasaray ile yollarını ayıran Şener Özbayraklı, Schalke 04'den Ahmed Kutucu, Al-Ahli takımından Lucas Lima, Belçika ekibi Anderlecht'ten Peter Zulj ve Udinese'nin tecrübeli santrforu Stefano Okaka'yı kadrosuna kattı.

Deniz Türüç'ün bonservisi alındı

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç'ün ise bonservisini aldı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den kiralanan Deniz'in satın alma opsiyonunu kullandı ve 28 yaşındaki milli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Önemli isimlerle yollar ayrıldı

Başakşehir, yeni transferlerin yanı sıra mevcut kadrodaki önemli isimlerle de yollarını ayırdı. 2019-2020'de elde eden şampiyonluğun kilit isimleri arasında yer alan ve uzun yıllardır turuncu-lacivertli formayı giyen kaleci Mert Günok, Beşiktaş'a transfer oldu. Yine şampiyon kadroda bulunan bir diğer isim Mehmet Topal ile de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Mehmet de Mert gibi Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Brezilyalı oyuncular Giuliano ve Rafael'e de teşekkür edildi.

Cemali Sertel'i Rizespor'a, Crivelli'yi Antalyaspor'a ve Azubuike'yi Sivasspor'a kiralayan Başakşehir, Muhammet Demir'i de bonservisiyle Gaizantep FK'ya gönderdi.

İstanbul temsilcisi, bu isimlerin yanı sıra Aziz Behich, Uğur Uçar, Junior Fernandes ve Bolingoli Mbombo'yla da yol ayrımına gitti.