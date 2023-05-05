Başakşehir'den Patryk Szysz'in sağlık durumu açıklaması

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçta sakatlanan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'in yapılan tetkitler neticesinde ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit edilip, tedavisine başlandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Mayıs Perşembe günü MKE Ankaragücü ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan Patryk Szysz'in yapılan tetkitler sonucunda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit olup, tedavisi planlanmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.