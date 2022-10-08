Başakşehir'e daha fazla nefes aldıran yeşil dokunuşlar

4. Etap'taki park ve yürüyüş yolunda yenileme ve genişletme çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Park alanımızı 17 binden 24 bin 300 metrekareye çıkarıyor, 455 yeni ağaç dikiyoruz” dedi.

Türkiye'ye örnek olan proje ve çalışmalarla ilçe sakinlerinin hayatına değer katan Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak için yeni adımlar atıyor. Başak Mahallesi 4. Etap'ta başlatılan park yenileme ve genişletme çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Park alanı 7 bin 300 metrekare büyüyecek

Mevcut park ve yürüyüş yolunu tamamen yenilediklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Parkımız 17 bin metrekareydi. Yapılan çalışmaların ardından bu alanı 24 bin 300 metrekareye çıkarıyoruz. Yürüyüş yolunu da tamamen söktük ve yerine daha konforlu olan kauçuk yürüyüş yolu yapıyoruz. Ayrıca 870 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu daha yapıyoruz. Çocuklarımızın oyun gruplarını da tamamen yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

“455 yeni ağaç dikilecek”

Yenilenebilir enerjiyi Başakşehir'in her noktasına entegre ettiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Parkımıza enerjisini güneşten alan 43 aydınlatma sistemi kuracağız. Bu sayede hem yenilenebilir enerji kullanacağız, hem de doğaya zarar vermeyeceğiz. Parkımızdaki ağaçlarımızı korumaya devam ettiğimiz gibi 455 yeni ağaç dikimini de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Kartoğlu, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, tüm Başakşehirlileri parktaki yeni piknik masalarında çay içmeye davet etti.