Başakşehir'e tam donanımlı hayvan hastanesi

Sevimli dostların tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hazırlıklar son aşamaya geldi.

Başakşehir Belediyesi tarafından, sevimli dostların tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için inşa edilen Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde çalışmalar tamamladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, temeli 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde atılan ve 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan merkezde incelemelerde bulundu.

Tam donanımlı hastane

Kayabaşı Mahallesi'ndeki 5 bin 300 metrekarelik arazi üzerine tam donanımlı bir merkez yaptıklarını ifade eden Başkan Yasin Kartoğlu, “Can dostlarımızın yeni yuvalarına kavuşması için büyük bir özveri ve titizlikle çalıştık. Kısa süre içerisinde merkezimizi tamamladık. Kuduz müşahede padogları, alttan ısıtmalı bakım ve tedavi padogları, muayene, operasyon, anestezi ve görüntüleme odası bulunuyor. Laboratuvar, kedi ve köpek üniteleri kanatlı hayvanlarımız için özel alan, yağmur suyu toplama deposu ve daha fazlası Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'mizde yer alıyor. Bu anlamlı mekânı hizmete açmak için gün sayıyoruz” diye konuştu.

Tek tıkla tüm bilgilere ulaşılacak

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne özel internet sitesi de olacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Sevimli dostlarımızı sahipleneceğiniz, beslenme sistemlerini öğreneceğiniz, bakımlarından gelişimlerine kadar birçok faydalı bilgiye tek tıkla ulaşabileceğiniz harika bir web sitesi de hazırlıyoruz. Sitemizde, ilçe genelinde bulunan besleme odaklarımız hakkındaki bilgilere de ulaşılabilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Kartoğlu'ndan hayvanseverlere çağrı

Başakşehirli hayvanseverlere çağrıda bulunan Başkan Kartoğlu, “Sevimli dostlarımızın beslemelerini, besleme odaklarımızda yapalım. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek kötü kokunun da önüne geçmiş olacağız.” dedi.