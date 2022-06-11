Başakşehir'e teknoloji lisesi geliyor

Başakşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başakşehir Living Lab öncülüğünde iki gün süren Yapay Zeka ve Genişletilmiş Gerçeklik Çalıştayı son buldu. Çalıştaydan çıkacak sonuçların ardından Başakşehir'de yapay zeka ve inovasyon alanında, teknoloji lisesi kurulması hedefleniyor.

Başakşehir Belediyesi, teknoloji hamlelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Başta gençler olmak üzere her yaş grubundaki girişimcilere, kendilerini göstermeleri adına yeni yatırım imkanları sağlanıyor. Teknolojinin daha verimli ve stratejik kullanılması adına Başakşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başakşehir Living Lab ortaklığında başlayan Yapay Zeka ve Genişletilmiş Gerçeklik Çalıştayı'na öğretmen, akademisyen, eğitim odaklı kamu kurum yöneticileri, sektör temsilcileri, mühendis, yazılımcı ve öğrenciler katıldı. Çalıştayın son gününde ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun katılım sağladı.

Başakşehir dünyaya örnek oluyor

Başakşehir'i teknolojinin öncüsü olarak nitelendiren Bakan Yardımcısı Kacır, "Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda üzerimize düşeni yapmak gayretindeyiz. Başakşehir Belediyesi, living lab kurdu. Burayı kurmakla kalmadı; pek çok alanda Başakşehir'i, ben de bir Başakşehirli olarak büyük bir memnuniyetle söylüyorum, teknolojinin öncüsü şehirlerden birisi ve bu birikimi de Türkiye'nin dört bir yanına hatta dünyayla paylaşan bir kente dönüştürdü” ifadelerini kullandı.

“Öncü olacağız”

Çalıştayın ilk ayağının tamamladığını belirten Başkan Kartoğlu da şunları söyledi:

“Çalıştayımızın ikinci ayağını eylül ayında gerçekleştireceğiz inşallah. Yapay zeka ve genişletilmiş gerçeklik alanında inanılmaz gelişmeler yaşanıyor son yıllarda. Dünya ve insanlık, büyük bir değişim ve dönüşüm içinde. Genç bir nüfusa sahip ülkemizde de bu çalışmaların değerlendirilmesi ve uygulama alanları bulmasının hayli önemli olduğunu düşünüyorum. Bu düşünceden hareketle; hem ilçemizin teknolojik gelişimine katkı sunmak, hem de ileri teknolojilerin bölgesel gelişime öncülük etmesini sağlamak için çalıştayımızı düzenledik.”

Başakşehirli çocuklar teknolojiyi okulunda öğrenecek

Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarımız; akademisyen, öğretmen, öğrenci ve sektör temsilcilerimizle birlikte bir vizyon oluşturmayı hedefledik. Çok şükür hedefimizi gerçekleştirdik. Ama bunun ötesinde bizim, Başakşehir'e dair bir hayalimiz var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile teknolojinin ve gençliğin şehri Başakşehir'imize teknoloji lisesi kazandırmak istiyoruz. Çocuklarımız için, gençlerimiz için; onlara yeni ufuklar açmak için bu hayalimizin temellerini atıyoruz. Dünya markası bir eğitim kurumu oluşturmanın planlarını yapıyoruz. Bu çalıştayda ortaya konulan fikirler, elde edilen sonuçlar, bu yolda bizlere mihmandarlık edecek inşallah. Dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet edebilmeleri için yeni mekânlara, yeni anlayışlara ve hatta teknoloji alanında yeni eğitim modellerine ihtiyaç duyduklarının farkındayız. İşte bu yüzden çocuklarımıza, gençlerimize yeni imkânlar sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizi her alanda desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz yeter ki istesin, yeter ki talep etsinler."

Teknolojinin yol haritası belirlendi

2 gün süren Yapay Zekâ ve Genişletilmiş Gerçeklik Çalıştayı'nın gündem maddelerinin arasında, dünyadaki yeni teknoloji trendler, hedef kitlenin tanımlanması, teknoloji kullanımı, stratejik odak alanlarının belirlenmesi, proje üretimi ve proje paydaşları, iş modeli üzerine fikir alışverişleri yer aldı. Çalıştay düzenleme kurulu, çalıştay bilim kurulu ve 9 komisyon Türkiye'de rol model olacak çalışma için bir araya geldi.

Çalıştay katılımcıları 24-25 Eylül tarihleri arasında Yeni Nesil Teknoloji Merkezi Konsept Geliştirme Atölyesi - Hekaton başlığı üzerine fikir alışverişinde bulunmak üzere yeniden bir araya gelecek.