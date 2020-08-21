Başakşehir'e yeni sponsor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'in önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim sponsoru tamamen yerli ve milli marka olan ‘Bilcee' oldu. Turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi bu akşamki ilk antrenmanına da yeni sponsorunun ürünleriyle çıkacak.

Başakşehir, gelecek 2 sezon boyunca, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında yeni sponsorunun özel olarak tasarlayıp ürettiği formaları ve spor kıyafetleri giyecek. Ürünler ayrıca Başakşehir Store'da da satışa çıkacak.