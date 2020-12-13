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Başakşehir'in 3 puan hasreti sürüyor

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir'in, 3 puan hasreti 4 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler, ligdeki son galibiyetini 8. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek almıştı.


Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti dört maça çıkmış oldu. Son olarak 8. haftada evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği'nden sonra dış sahada Beşiktaş'a 3-2 yenilen Okan Buruk'un takımı, 10. haftada ise 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı. M.Başakşehir, geçtiğimiz haftaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1-1'in neticesinde deplasmandan 1 puanla ayrılırken, bu akşam ise Gaziantep FK'ya 2-1 kaybetti.


Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de son 4 maçta kazanamadı ve bu süreçte sadece 2 puan toplayabildi.

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