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Başakşehir'in 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir'in 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.


Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-2 yenildi. 13 puanda kalan turuncu-lacivertlilerin ligdeki 5 maçlık kaybetmeme serisi de sona ermiş oldu. Başakşehir, son olarak 3. haftada Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.


Söz konusu mücadeleden sonra sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan turuncu-lacivertli takım, 5. hafta maçında ise dış sahada Trabzonspor'u 2-0'la geçerek 2020-2021 sezonunun ilk galibiyetini almıştı. Bir sonraki hafta Antalyaspor'u evinde 5-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, Konyaspor'u deplasmanda, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek Beşiktaş müsabakasına çıktı.

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