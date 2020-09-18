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Başakşehir'in bisiklet yoluna TBB'den ödül

Başakşehir Belediyesi, 11,3 kilometrelik şehir içi bisiklet yolu projesi ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ’Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Başakşehir Belediyesi, 11,3 kilometrelik şehir içi bisiklet yolu projesi ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Başakşehir Belediyesi adına ödülü Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullatif Kurt aldı.



Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nın ödül töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. Belediyeler ödüllerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Şükrü Karatepe ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'den aldı.



Bisiklet yolu ödülü alan tek İstanbul belediyesi


Projeler ile 10 belediyenin ödül aldığı törende, Başakşehir Belediyesi adına Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullatif Kurt hazır bulundu. Kurt, ödülü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldı. Başakşehir Belediyesi, aynı zamanda yarışmada İstanbul'dan ödül alan tek belediye oldu.



Başakşehir'e bir bisiklet yolu daha


Başakşehir Belediyesi, emisyonsuz ulaşımı teşvik amacıyla şehir içinde 11,3 kilometre uzunluğundaki güzergahı bölünmüş bisiklet yolu olarak düzenliyor. Kayaşehir 7. Bölge'den başlayacak olan bisiklet yolunun güzergahı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Kent Meydanı, Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Kıraathanesi, Fatih Terim Stadyumu, Sular Vadisi, Başakşehir Belediyesi ve Metrokent'ten geçecek. Ödüllü şehir içi bisiklet yolu projesinin, mevcut güzergaha ek olarak yapılması planlanan 4 yeni hatla birlikte yaygınlaştırılması planlanıyor.

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