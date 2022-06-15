Başakşehir'in çizgi kahramanları sergide bir araya geldi

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çizgi Roman Atölyesi'nin yıl sonu sergisi “Kahramanlar Başakşehir'de”, sanat ve hizmetin buluştuğu yeni belediye hizmet binasında açıldı. Atölye eğitmenlerinden Fehmi Demirbağ, kursiyerlerinin çizdiği kahramanlarla çizgi film yapmak istediklerini söyledi.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çizgi Roman Atölyesi'nin yıl sonu sergisi, belediyenin yeni hizmet binasında ziyarete açıldı. Fehmi Demirbağ, Ahmet Ziya Sekendiz ve Nedim Polat'tan eğitim alan kursiyerlerin 150 eserinden oluşan sergi, Başakşehirli sanatseverlerin beğenisini topladı.

“Bir nevi aile terapisi”

Çizgi roman eğitmenlerinden Fehmi Demirbağ, “Manga, anime ve Amerikan kültürü çizgi romanlar Türk toplumunda da sık sık kullanılıyor. Biz de dedik ki, kendi hikâyelerimizin üzerinden çizgi romanlar yapalım. Çizgi Roman Okulu'nu hayata geçirdik. ‘Züğürt Ağa', ‘Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi filmlerin çizimlerini yaptık. Bir nevi aile terapisi olarak da görebilirsiniz. Ev ödevleri verdik. Haftalık olarak izlediğiniz filmlerin özetleri çizmelerini istedik. Eserleri tişörtlere bastırdık.” diye konuştu.

“Çizgi film yapmak istiyoruz”

Kursiyerlerin çizdiği kahramanlarla çizgi film yapmayı hedeflediklerini belirten Demirbağ, “Atölyemizde aynı zamanda milli bir markanın da yolunu çiziyoruz. Bir sonraki aşamada çizgi film yapmak istiyoruz. Çünkü kahramanlar, kursiyerlerimize ait. O yüzden ‘Kahramanlar Başakşehir'de' dedik” ifadelerini kullandı.

“Çizim yaparken kendimi ifade ediyorum”

Çizgi Roman Atölyesi'nin özel bir kursiyeri de vardı. Eğitimine güzel sanatlar lisesinde devam eden otizmli öğrenci Hatice Kübra Avincan, “Güzel sanatlar lisesinde okuyorum. Geniş bir hayal gücüm olduğu söyleniyor. Çizim yaparken kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Bu eğitimlerde çizim ve detaylarım gelişti.” değerlendirmesinde bulundu. Baba Arif Süheyl Avincan da çizgi roman eğitimleri ile kızının sosyal yaşamda daha aktif hale geldiğini söyledi.

Başakşehir Belediyesi yeni hizmet binasında açılan sergi, 22 Haziran Çarşamba gününe kadar kadar ziyaret edilebilecek. Başakşehirli çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı ve 5 ay süren Çizgi Roman Atölyesi'nde senaryo, resim ve drama eğitimlerinin yanı sıra sanat terapisi ve sanat tarihi işlendi.