Başakşehir'in, evindeki Trabzonspor serisi sona erdi

Fatih Terim Stadı’nda Trabzonspor’a 1-0 kaybeden Başakşehir’in serisi sona erdi.
Fatih Terim Stadı'nda Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir'in serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, bordo-mavilileri ağırladığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmemişti. Başakşehir, evinde rakibine Ocak 2012'den sonra yenildi.
Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan turuncu-lacivertlilerde bir seri de sona erdi. Rakibini konuk ettiği son 7 müsabakayı kaybetmeyen İstanbul temsilcisi, 2011-2012 sezonunda 7 Ocak 2012 tarihinde 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibine kaybetti.
Süper Lig'de Fatih Terim Stadı'nda oynanan son 8 Başakşehir-Trabzonspor maçının sonuçları şöyle:
2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1
2019-2020 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0
2017-2018 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
2016-2017 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0
2015-2016 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0
2014-2015 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 1
2012-2013 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 1
Trabzonspor, 2015-2016'dan sonra kazandı
Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan beri hem iç hem de dış sahada Başakşehir'i mağlup edemeyen Trabzonspor, bu hasrete de son verdi. Ayrıca bordo-mavililerin bu dönemden itibaren ligde mağlup edemediği tek takım M.Başakşehir'di. Oynanan 11 maçta turuncu-lacivertli ekip, 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.
2015-2016 / 2020-2021 sezonları arasında Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmalar şu şekilde:
2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1
2020-2021 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 2
2019-2020 Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1
2019-2020 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
2018-2019 Trabzonspor: 2 - Başakşehir: 4
2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0
2017-2018 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 1
2017-2018 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
2016-2017 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0
2016-2017 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0
2015-2016 Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1
2015-2016 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0