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Başakşehir'in, evindeki Trabzonspor serisi sona erdi

Fatih Terim Stadı’nda Trabzonspor’a 1-0 kaybeden Başakşehir’in serisi sona erdi.

Fatih Terim Stadı'nda Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir'in serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, bordo-mavilileri ağırladığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmemişti. Başakşehir, evinde rakibine Ocak 2012'den sonra yenildi.


Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan turuncu-lacivertlilerde bir seri de sona erdi. Rakibini konuk ettiği son 7 müsabakayı kaybetmeyen İstanbul temsilcisi, 2011-2012 sezonunda 7 Ocak 2012 tarihinde 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibine kaybetti.


Süper Lig'de Fatih Terim Stadı'nda oynanan son 8 Başakşehir-Trabzonspor maçının sonuçları şöyle:



2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1


2019-2020 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0


2017-2018 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


2016-2017 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0


2015-2016 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0


2014-2015 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 1


2012-2013 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 1



Trabzonspor, 2015-2016'dan sonra kazandı


Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan beri hem iç hem de dış sahada Başakşehir'i mağlup edemeyen Trabzonspor, bu hasrete de son verdi. Ayrıca bordo-mavililerin bu dönemden itibaren ligde mağlup edemediği tek takım M.Başakşehir'di. Oynanan 11 maçta turuncu-lacivertli ekip, 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.


2015-2016 / 2020-2021 sezonları arasında Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmalar şu şekilde:



2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1


2020-2021 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 2


2019-2020 Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1


2019-2020 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


2018-2019 Trabzonspor: 2 - Başakşehir: 4


2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0


2017-2018 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 1


2017-2018 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


2016-2017 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0


2016-2017 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0


2015-2016 Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1


2015-2016 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0

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