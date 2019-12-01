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Başakşehir'in ilk can dostu yeni yuvasına kavuştu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesindeki “Bir can dost sahiplenin” çağrısına okul öğrencilerinden yanıt gecikmedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesindeki “Bir can dost sahiplenin” çağrısına okul öğrencilerinden yanıt gecikmedi. Öğrenciler, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplenerek okul bahçesinde beslemeye başladı.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu her perşembe ilçenin farklı bir semtindeki liseleri gezip öğrencilerle bir araya geliyor. “Başakşehir'i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var” buluşmaları kapsamında gittiği Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesinde bir öğrencinin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara ilişkini sorusunu cevaplayan Başkan Kartoğlu, “Sokaktaki sevimli dostlarımıza dair projelerimiz çok. Besleme noktalarından sağlığa kadar elimizden geleni yapıyoruz. Aslında sizler de bir sokak hayvanını sahiplenerek bu çalışmalarımıza katkı sunabilirsiniz. Kulübesini, malzemesini hatta sahipleneceğiniz can dostunuzu biz sağlayalım, sizler de ona okulunuzda bakın” ifadelerini kullanmıştı.



“Armağan” coşkuyla karşılandı


Öneriye çok sıcak bakan okul öğrencileri, hemen harekete geçerek Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplendi. Merkezde tüm aşıları yapılan ve kısırlaştırılan labrador cinsi köpeğe “Armağan” ismini veren öğrenciler, sevimli dostlarını büyük bir coşkuyla karşıladı. Öğrenciler, sevimli köpek Armağan'la buluşmadan önce okul konferans salonunda Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinden hayvan bakımı konusunda bilgiler aldı. Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi öğrencileri, kendilerine sevimli bir dost kazandıran Başakşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür ettiler.

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